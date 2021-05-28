Молодой мужчина предстанет перед судом Пуховичского района за развращение 44 подростков

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Пуховичского района уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, который обвиняется в развратных действиях в отношении заведомо несовершеннолетних, а также распространении порнографических материалов с использованием интернета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По материалам дела обвиняемый в социальной сети "ВКонтакте" создал аккаунт для интимной переписки с подростками. С этого ресурса обвиняемый заходил на страницы в соцсетях понравившихся ему на фото детей. Как правило, он знакомился с девочками в возрасте от 10 до 15 лет, вел с ними переписку на тему сексуальных отношений, а затем направлял им порнографические фотографии и изображения, в том числе скачанные в интернете.

Противоправные действия произошли с мая 2019 года по июль 2020-го. Потерпевшими по уголовному делу признаны 44 ребенка.

Девочки, не осознавая в большинстве случаев в силу возраста характер преступных деяний обвиняемого, не сообщали о случившемся родителям, что позволило фигуранту длительное время оставаться безнаказанным.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый женат, у него двое малолетних детей.

При направлении уголовного дела в суд прокурор изменил ранее примененную к мужчине меру пресечения с личного поручительства на заключение под стражу.

В прокуратуре подчеркнули, что у пострадавших детей не было необходимых знаний о том, как обеспечить свою безопасность в киберпространстве. Налицо ослабленный родительский контроль за досугом детей, кругом их общения. Некоторым законным представителям и вовсе стало известно об аккаунтах ребенка в соцсетях только от правоохранителей во время расследования уголовного дела.

Прокуратура просит родителей разъяснить детям правила общения в социальных сетях, элементарные меры предосторожности. Детям следует напомнить о том, как важно сообщать взрослым обо всех поступивших от незнакомых людей материалах со сценами жестокости, насилия, а также призывами к самоубийству и членовредительству, проведению фото- и видеосъемок без одежды, а также подозрительной информации.-0-