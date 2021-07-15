Молодой мужчина утонул в Малоритском районе

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе в озере Луковское утонул молодой мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Несчастный случай произошел в ночь на 14 июля в деревне Луково. Компания молодых людей отдыхала на местном озере. Со слов очевидцев, примерно в 00.30 трое мужчин пошли купаться. Когда один из них, житель деревни Ляховцы 1997 года рождения, не вернулся на берег, товарищи забили тревогу.

Для содействия в поисках мужчины в Малоритский район отправилась маневровая поисковая группа областного ОСВОД. В 12.20 водолазы подняли тело утонувшего с глубины 2 м в 35 м от берега.

С начала года в Брестской области утонули 43 человека, в том числе четверо детей. Спасены 18 человек, из них пятеро детей.-0-