Молодой водитель погиб в ДТП в Столинском районе

30 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Трагедия случилась 29 апреля около 3.20. По предварительной информации, 22-летний житель агрогородка Ольшаны двигался на автомобиле "Мицубиси-Лансер" по автодороге Р88 по направлению к райцентру. Возле агрогородка Бережное водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась.
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Ехавший в качестве пассажира сверстник-односельчанин с различными травмами госпитализирован в травматологическое отделение Столинской центральной районной больницы.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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