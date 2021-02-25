Молодой водитель сбил подростка на переходе в Березе

25 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе водитель легкового автомобиля сбил 14-летнего подростка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 февраля около 19.50. По предварительной информации, за рулем BMW находился 21-летний мужчина. Поворачивая на разрешающий сигнал светофора с ул.Комсомольской на ул.Ленина, водитель сбил подростка, который на зеленый свет шел по переходу.

В результате аварии подросток получил травмы. Его госпитализировали.

Проводится проверка.-0-