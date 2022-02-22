22 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодую пару задержали в Гродно за распространение наркотиков, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на отдел информации и связи с общественностью Гродненского УСК.

В областном центре сотрудники милиции задержали 20-летнего жителя Зельвы и его 18-летнюю девушку. При проведении обыска у задержанных обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом бежевого цвета. Согласно заключению эксперта УГКСЭ по Гродненской области, это особо опасное психотропное вещество - пара-метилэфедрон.

В съемной квартире молодых людей были изъяты предметы, которые используются для расфасовки психотропных веществ, а также полимерный сверток с наркотиком. Установлено, что в мобильном телефоне молодого человека имеются фотографии с координатами закладок.

"Со слов обвиняемого, в середине декабря 2021 года он начал "работать" на теневой интернет-магазин, осуществляющий продажу запрещенных веществ. Молодому человеку нужно было забирать крупные закладки с запрещенным веществом, фасовать их на разовые дозы и прятать в укромных местах", - уточнили в Гродненском УСК.

Девушка свою причастность к совершенному преступлению отрицает. Она пояснила, что не знала, чем занимается ее парень. Действия молодого человека квалифицированы по ч.3 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретения, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ в крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.-0-