Молодые люди выложили видео своего хулиганства в соцсети, они задержаны

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны молодые люди, которые выложили видео своих хулиганских поступков в соцсети, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"В интернете появилась видеозапись хулиганских действий группы парней: сначала они повредили лифт, потом - припаркованный автомобиль. Видео сопровождается ненормативной лексикой", - рассказали в ГУВД.

Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска установили, что на записи - ранее не судимые минчане 18 и 19 лет, нигде не работающие и не учащиеся. Они задержаны.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.-0-