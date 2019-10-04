Молоковоз и микроавтобус столкнулись в Ушачском районе

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
4 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Молоковоз и микроавтобус столкнулись в Ушачском район, двое человек пострадали, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 3 октября около 12.00 на дороге Лепель-Полоцк-граница России. Водитель микроавтобуса не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди автомобиль ГАЗ. В результате ДТП водитель и пассажир микроавтобуса получили травмы, их доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка.-0-