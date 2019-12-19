Момент наезда легковушки на пешехода в Гродно попал на видео очевидца

19 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка сбила женщину на регулируемом пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 19 декабря на кольцевой развязке у областной филармонии. Водитель "Киа" двигался по перекрестку со стороны Старого моста, на одном из съездов машина сбила пешехода.

Женщина пересекала дорогу по регулируемому переходу. С травмой ноги 59-летнюю пострадавшую госпитализировали.

Момент наезда попал в объектив видеорегистратора одной из машин, двигавшихся в потоке. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.-0-