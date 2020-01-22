Монтажная люлька с рабочим упала с высоты 14-го этажа в Минске

Фото из Telegram-канала СК
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске погиб рабочий, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Следователи работают на месте происшествия возле одного из домов на ул.Володарского, где сегодня около 10.40 произошло обрушение подвесной монтажной люльки, в которой находился 49-летний рабочий строительной организации. По предварительной информации, обрушение люльки произошло с высоты 14-го этажа. Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - проинформировали в СК.
Опрашиваются очевидцы, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Московским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-