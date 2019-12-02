Монтажник сорвался с 10-метровой высоты в Бресте

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте устанавливают обстоятельства гибели молодого рабочего, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 29 ноября на строительном участке одного из предприятий областного центра. В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД поступило сообщение о травмировании рабочего. Следственно-оперативная группа с привлечением специалиста инспекции по труду установила, что 25-летний монтажник, выполняя работы по монтажу крыши, упал с высоты более 10 м. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Установлено, что рабочий не использовал страховочный пояс, несмотря на его наличие. Работы он выполнял по договору

субподряда.

Брестский МОСК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда. "Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия, а также наличие или отсутствие в действиях должностных лиц и самого работника нарушений требований безопасности, установленных для данного вида работ", - дополнил официальный представитель УСК.-0-