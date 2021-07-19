Гибель рыбы отмечена на реке Лесная в Каменецком районе

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе на реке Лесная отмечена гибель рыбы, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Информацию о гибели рыбы вблизи деревни Голый Борок передали из областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. На место происшествия выезжали представители природоохраны из Каменца и специалисты Брестской областной лаборатории аналитического контроля в области охраны окружающей среды. В реке Лесная были взяты пробы воды. Отмечается, что источников загрязнения поверхностных вод не установлено.

"Массового мора рыбы пока нет. При комиссионном обследовании обнаружено несколько погибших особей, - рассказал заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шилинчук. - Ситуация на Лесной развивалась на протяжении нескольких недель. Мы ее отслеживали, каждые пять дней на нескольких точках делали отборы воды. Содержание кислорода там крайне низкое, кроме того, высокое содержание железа. Это проблемный заболоченный участок в районе слияния Левой и Правой Лесной, где регулярно затапливается пойма. Сейчас она не затоплена, но уровень воды достаточно высокий, что вызывает гниение растительности при высоких температурах".

В Брестской области в силу природных особенностей насчитывается около 40 водоемов, в которых возможны заморные явления летом или зимой. "Сложная ситуация с содержанием кислорода на реках Лесная, Щара, Гривда, Мышанка, некоторых мелиоративных каналах. В первую очередь это связано с погодно-климатическими условиями: были очень высокие температуры, в том числе ночные. В области массового мора не было, но локально на некоторых участках гибла рыба. Каких-то источников загрязнения не выявлено", - пояснил Сергей Шилинчук.-0-