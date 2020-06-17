Мор рыбы произошел в Кормянском районе

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погибшую рыбу обнаружили в водоеме на территории Кормянского района Гомельской области, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"16 июня в 17.17 поступило сообщение о заморе рыбы (176 особей) в водоеме возле деревни Боровая Буда Кормянского района. Работники Жлобинского межрайонного подразделения Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды обследовали акваторию", - рассказали в МЧС.

Видимые загрязнения на поверхности воды не выявлены. Взяты пробы воды для анализов.

Как сообщалось, в минувшие выходные в соцсетях стала появляться информация о заморе рыбы в Немане в районе Гродно. Экологи рассказали о предварительных причинах инцидента - до критических значений снизилась концентрация растворенного в воде кислорода. В некоторых местах это показатель составлял около 1,6 мг на 1 куб.дм, в то время как для рыбы необходимо хотя бы 6 мг на 1 куб.дм. Эти факторы могли привести к замору.-0-

Стали известны предварительные причины гибели рыбы в Немане Сообщения о заморе рыбы в реке в районе Гродно стали появляться в соцсетях в минувшие выходные. Также сообщалось о неприятном запахе от реки. Экологи рассказали о предварительных причинах инцидента.