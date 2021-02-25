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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мор рыбы произошел в Ляховичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
24 февраля в 15.20 поступило сообщение об обнаружении мора рыбы в мелиоративном канале возле деревни Туховичи Ляховичского района Брестской области.
"Работниками Ляховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды обследована акватория, видимые загрязнения поверхности воды не выявлены. Взяты пробы воды для проведения анализов. Результаты будут известны 2 марта", - рассказали в пресс-службе.-0-