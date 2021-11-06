Мор рыбы произошел в озере Роповское в Гомеле

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6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле произошел мор рыбы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
О море рыбы (30 особей) в озере Роповское в Гомеле стало известно 5 ноября в 14.30.
Работники Гомельской областной лаборатории аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды обследовали акваторию. Были выявлены видимые признаки загрязнения водоема (белый цвет воды и кислый запах), взяты пробы воды для анализов. Результаты будут известны 9 ноября.-0-