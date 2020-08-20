20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мошеннические схемы при заботе об инвалидах раскрыты в Мозыре и Гомеле, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники ОБЭП Мозырского РОВД выявили мошенническую схему обогащения. При анализе сведений в районном управлении по труду и социальной защите обратили внимание на одну из соцработниц, которая ухаживала за двумя инвалидами.

41-летняя женщина получала крупные суммы наличными на руки для заботы о подопечных. Расходы подтверждались чеками из магазина в Наровле. Эти факты насторожили милиционеров. "В ходе проверки сотрудница магазина призналась, что отдавала своей знакомой фиктивные чеки. При этом фактической оплаты за товар не было. Мошенница предоставляла чеки в управление по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома, ей возмещали расходы по уходу за инвалидами", - рассказали в УВД.

Общий ущерб от действий женщины составил более Br1,3 тыс. Она признала вину и раскаялась в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Заработать преступным путем решил и 58-летний житель Новобелицкого района Гомеля. С 2016 по 2019 годы он получал пособие по уходу за инвалидом, однако фактически не выполнял эти функции. По данным правоохранителей, мошенническая схема работала, потому что подопечный был его родственником. Это обстоятельство объясняет отсутствие жалоб на качество или отсутствие ухода.

Мужчина получал деньги из бюджета, сам же работал на стройке за рубежом. Всего он незаконно получил из государственного внебюджетного фонда социальной защиты более Br8,3 тыс.

Следователи также возбудили уголовное дело.-0-