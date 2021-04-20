Мошенничество и превышение полномочий - в Чаусах идет суд над бывшим зампредом Могилевского горисполкома

20 апреля, Чаусы /Корр. БЕЛТА/. В суде Чаусского района продолжается рассмотрение уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего заместителя председателя Могилевского горисполкома Владимира Дударева. Его обвиняют в мошенничестве и превышении власти или служебных полномочий, передает корреспондент БЕЛТА.

Из материалов дела следует, что Владимир Дударев, являясь должностным лицом Могилевского горисполкома, в 2006 году был избран председателем жилищно-строительного кооператива "Центр Дом" (ЖСК). В 2008 году он, находясь в указанной должности и используя свое должностное положение, незаконно завладел техэтажом над квартирой, в которой проживал, стоимостью более 413 млн неденоминированных белорусских рублей. "Без получения согласия членов ЖСК он умышленно внес изменения в проектно-сметную документацию дома и увеличил за счет средств членов ЖСК высоту потолков техэтажа с 1,9 до 2,5 метра на сумму почти 22 тыс. неденоминированных белорусских рублей. Своими действиями Владимир Дударев завладел имуществом путем обмана и злоупотреблением доверия в особо крупном размере", - отметили в суде.

В 2015 году Владимир Дударев находился в должности начальника отдела строительства Могилевского горисполкома. Для своего отца он подыскал одноэтажный деревянный дом по улице Вербовая и оказал помощь в оформлении купли-продажи, заведомо зная, что вышеуказанный объект в соответствии с генеральным планом областного центра находится в ландшафтно-рекреационной зоне города, где запрещено расширение и строительство новой усадебной застройки. От имени своего отца обвиняемый обратился для разработки ПСД к ИП Мацуковой Л.Е., которая изготовила проекты. Позже в 2017 году Владимир Дударев обратился к начальнику управления архитектуры и строительства горисполкома и убедил его согласовать проект. После чего он согласовал с должностными лицами ООО "ГрадСтройАльянс" выполнение строительных работ на указанном участке - это квалифицируется как самовольное строительство.

Кроме этого, Владимир Дударев с 21.09.2018 по 07.08.2019 находился в должности заместителя председателя Могилевского горисполкома. В апреле 2019 года он дал указание начальнику управления архитектуры и строительства не привлекать к административной ответственности своего отца за самовольное строительство по жалобе одного из жителей Могилева и не сносить возведенные постройки. С целью легализации самовольного строительство обвиняемый организовал составление дефектного акта ООО "ГрадСтройАльянс" о разрушении фундамента указанного дома, что якобы и послужило причиной возведения новой постройки.

Таким образом, Владимир Дударев, выходя за пределы своих прав и полномочий, из корыстной и личной заинтересованности совершил действия, которые не вправе был совершать, чем причинил существенный вред государственным интересам.

Судебное разбирательство будет продолжено.-0-