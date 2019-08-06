Мошенник из Барановичей завладел мобильными телефонами на Br60 тыс.

6 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

С июня по декабрь 2018 года 19-летний житель Барановичей сам или через других людей, которые не знали о его умысле, просил граждан приобрести в салонах сотовой связи мобильные телефоны в рассрочку. При этом говорил, что обязательства по выплатам возьмет на себя. "Таким образом мужчина 128 раз завладел имуществом юридических лиц, дважды оформил товары в рассрочку на свое имя. Всего мошенническим путем он завладел имуществом на общую сумму свыше Br60 тыс. В последующем мобильные телефоны реализовывались в интернете по ценам ниже рыночных", - рассказал подробности Дмитрий Иванюк.

Следователями действия фигуранта квалифицированы ч.4 ст.209 (мошенничество) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Причиненный ущерб частично возмещен.

При расследовании уголовного дела допрошены обвиняемый и более 110 свидетелей. Проведено более 180 осмотров, детально изучена личность обвиняемого, а также его имущественное положение.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-