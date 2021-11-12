Мошенник из Бреста завладел деньгами и автомобилями 29 человек

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по обвинению 30-летнего мужчины в мошенничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную прокуратуру.

Брестчанин с 2013 года под предлогом установки натяжных потолков, развития бизнеса, продажи легковых автомобилей и аграрной техники завладел деньгами и автомобилями 29 человек на общую сумму более Br230 тыс.

В частности, мужчина работал на одном из предприятий и предлагал потенциальным покупателям купить сельхозмашины по цене, значительно ниже рыночной. Для этого просил заплатить аванс, а для перечисления оставшейся суммы давал расчетный счет супруги. Позже фигурант по договору подряда работал в двух комиссионных магазинах по продаже подержанных автомобилей. Он убеждал клиентов продать машину в частном порядке, то есть минуя магазин. Получив транспортные средства в свое распоряжение, брестчанин их продавал. Однако вырученные деньги не возвращал потерпевшим, а тратил на свои нужды. В том числе частично погашал долги, создавая видимость исполнения обязательств.

Изучив материалы уголовного дела, в прокуратуре пришли к выводу о полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий мужчины по частям 1, 2, 3 и 4 ст.209 (мошенничество) УК. Мера пресечения в виде заключения под стражу осталась без изменения.

Потерпевшим возмещен ущерб на сумму более Br195 тыс.-0-