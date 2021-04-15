Мошенник из Могилева обещал помочь в получении прав и "откосить" от армии

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин обещал помочь в получении прав и "откосить" от армии - в итоге пропал с деньгами. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратился 47-летний индивидуальный предприниматель, который рассказал, что некий мужчина завладел его денежными средствами на общую сумму в Br1500. Последний пообещал доверчивому могилевчанину посодействовать в получении водительского удостоверения, однако после перестал выходить на связь и отвечать на телефонные звонки. Осознав, что его обманули, гражданин обратился в правоохранительные органы за помощью.

Выяснилось, что от действий того же мужчины пострадал и 22-летний могилевчанин, которому за сумму в $200 он обещал оказать помощь в признании негодным к службе в Вооруженных Силах, однако также пропал, получив наличность.

Правоохранители выяснили обстоятельства случившегося, а также тот факт, что к произошедшему причастен 29-летний, ранее уже судимый за мошенничество могилевчанин, который вновь взялся за старое. Он обманывал доверчивых граждан, которые хотели решить свои вопросы легким путем. Он брал крупные денежные суммы и сразу же прекращал со своими жертвами все общение: не отвечал на их звонки, игнорировал сообщения в социальных сетях.

Сейчас похищенное удалось частично изъять и вернуть гражданам. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Следователями дана правовая оценка.-0-