Мошенник из Орши уговорил трех женщин приобрести для него товары на крупную сумму

9 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Мошенник из Орши уговорил трех жительниц Сенно приобрести в кредит дорогостоящие товары, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

По данным следствия, злоумышленник, житель Орши, действовал с июля по август этого года. Под различными предлогами 43-летний мужчина просил у незнакомых граждан приобрести товар в магазинах области в рассрочку или в кредит и передать ему. Он заверял, что в дальнейшем в полном объеме будет выплачивать долг. При этом выполнять взятые обязательства изначально не планировал, а полученное имущество перепродал.

Когда потерпевшим пришли уведомления о необходимости выплачивать долг за приобретенный в рассрочку товар, женщины поняли, что стали жертвами мошенника и обратились в правоохранительные органы.

Фото СК

Общий ущерб от действий оршанца составил более Br28 тыс. Против него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК.

У следствия имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности может быть больше, отметила Оксана Лазько. В этой связи СК просит граждан, пострадавших от действий мужчины, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399 80 44 (круглосуточно).-0-