Мошенник из Пинского района завладел чужими деньгами и имуществом на Br350 тыс.

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Пинского района о преступлениях против собственности, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Установлено, что житель Пинского района являлся учредителем юридического лица и был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. С октября 2016 года по декабрь 2018-го он неоднократно, обманывая и злоупотребляя доверием, завладел имуществом и деньгами граждан и юрлиц.

В частности, приобретал оптовые партии сельхозпродукции, но расчет не производил. Имея значительные долги, молодой человек заключал договоры на поставку либо приобретение канцелярских принадлежностей, электроприборов, компьютерной техники и иных товаров, которыми погашал задолженности. Также он запустил производство косметических средств и, получая необходимые для их изготовления ингредиенты, оплату не вносил. Кроме того, не оплачивал арендуемое под магазин помещение.

Следователи установили 53 эпизода противоправной деятельности фигуранта. Он причинил ущерб на общую сумму более Br350 тыс. Его действия квалифицированы по ч.2, 3, 4 ст.209 (мошенничество) и ч.1, 2 ст.216 (причинение имущественного ущерба без признаков хищения) УК. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Причиненный ущерб частично возмещен.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-