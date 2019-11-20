Мошенник из России продал минчанину 10 фальшивых монет под видом клада

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске и регионах зафиксированы случаи обмана граждан по новому сценарию. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Мужчины неславянской наружности на автомобиле с российскими номерами приезжают в город, переодеваются в рабочую одежду и под видом строителей-гастарбайтеров обращаются к прохожим. Они рассказывают, что нашли на стройке клад с золотыми и серебряными монетами, ценными столовыми приборами, которые хотят продать. На предложение сдать находку государству и получить свою законную долю отвечают, что не хотят "светиться", поэтому готовы срочно продать ценные предметы в разы дешевле.

Один из таких случаев произошел на днях в Минске. "Чтобы убедить покупателя в своей честности, злоумышленник вместе с ним зашел в ломбард и передал на проверку настоящую золотую монету. Когда специалист подтвердил подлинность, доверчивый мужчина купил десять фальшивок из дешевого металла за $1 тыс. При этом настоящую монету фигурант незаметно подменил на поддельную. Жена потерпевшего засомневалась, услышав рассказ супруга о такой выгодной сделке. Вскоре ее опасения подтвердились", - приводятся в Telegram-канале слова начальника отдела главного управления уголовного розыска МВД Андрея Микулича.

Сразу после совершения преступления гастролеры вернулись в Россию. Однако через пару недель в Минск приехала новая группа аферистов, среди которых был брат злоумышленника из первой бригады. По такому же сценарию он продал минчанину горсть бутафорских царских монет за $800.

Оперативники уголовного розыска ГУВД Минска задержали россиянина с поличным. Следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за мошенничество.

МВД просит граждан проявлять бдительность и не поддаваться на предложения подобных "выгодных" сделок. Аналогичные случаи зафиксированы во всех регионах Беларуси. Возможно, еще не все потерпевшие обратились в органы внутренних дел.-0-