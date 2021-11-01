Мошенник перепродал авто солигорчанки: ущерб превысил Br12 тыс.

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под предлогом приобретения авто 31-летний житель Солигорского района завладел "Мерседесом" солигорчанки и продал его. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Исполнять взятые на себя обязательства по уплате денежных средств за приобретенное авто подозреваемый не собирался. Причиненный вред превысил сумму в Br12 тыс.

"Бизнес-схема предприимчивого гражданина квалифицирована по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса - мошенничество, совершенное в крупном размере. На момент возбуждения уголовного дела, 29 октября, подозреваемый уже находился под стражей за другое мошенничество - по аналогичной схеме он завладел и перепродал автомобиль "Опель", - рассказали в УВД.

Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество, злостное уклонение от отбытия наказания в виде исправительных работ и невыполнение требований превентивного надзора.

"Уместно напомнить, что сделки по купле-продаже автомобилей должны заключаться в письменной форме с обязательной государственной регистрацией данного договора в регистрационных подразделениях ГАИ.

Важно помнить: договор купли-продажи автомобиля вступает в законную силу с момента его регистрации в подразделении ГАИ. Если игнорировать этот порядок при совершении сделок, всегда есть риск стать фигурантом преступной схемы и остаться как без денег, так и без автомобиля", - добавили правоохранители.-0-