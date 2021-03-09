Мошенник под видом американского военного выманил у борисовчанки более Br12 тыс.

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Американский военный" выманил у борисовчанки свыше Br12 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"В августе 2020 года в социальной сети 47-летняя жительница Борисова познакомилась с мужчиной, который представился американским военным. О себе он сообщил, что служит в Афганистане, вдовец, в США у него растет сын. В дальнейшем они регулярно переписывались, в том числе в мессенджере WhatsApp", - рассказали в СК.

Расположив к себе женщину, "американец" рассказал, что все свои сбережения перевел в золотые слитки и скоро приедет к ней. В связи с этим он попросил оказать помощь в их доставке. По его словам, золото находится в Афганистане. Борисовчанка должна была оплатить доставку, легализовать посылку и оплатить таможенный сбор. Мужчина настойчиво просил помощи, обещая, что при встрече сразу же вернет потраченные денежные средства.

Помимо этого, общаясь в январе, военный предложил также оплатить его отпуск, переведя для этих целей $500, после чего обещал приехать в Беларусь.

В общей сложности доверчивая женщина, общаясь с "американским военным", в несколько этапов перечислила более Br12 тыс., оплатив якобы доставку посылки, ее легализацию, а также отпуск для друга по переписке. Когда американец не приехал на встречу в Борисов, потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

По данному факту Борисовский РОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество в крупном размере) УК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Осмотрена переписка потерпевшей, скриншоты приобщены к материалам дела. Расследование продолжается.-0-