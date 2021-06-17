Мошенник пообещал гродненке вылечить сына и выманил $100 тыс.

17 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно женщина поверила мошеннику, пообещавшему помочь в лечении сына, и лишилась $100 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

В правоохранительные органы обратилась 50-летняя жительница Гродно. Она рассказала, что ее обманул знакомый. На протяжении полугода она передала ему в сумме около $100 тыс.

Выяснилось, что у женщины длительное время болеет сын. В июне прошлого года она познакомилась с 34-летним мужчиной, который сказал, что знает, как побороть недуг ее сына, но для этого требовались деньги. Женщина согласилась.

Через несколько дней на ее мобильный телефон поступил звонок. Звонивший представился священником и рассказал женщине, что ее сын умрет, если не начать за него молиться. Он отметил, что такие услуги стоят дорого. Женщина была готова платить любые деньги, чтобы помочь сыну. На протяжении полугода она передавала деньги для священника через своего знакомого.

"В феврале 2021 года гродненке стало известно, что никакого священника не существует и все это время она передавала деньги своему 34-летнему знакомому, который звонил ей и измененным голосом требовал деньги", - рассказала Мария Трушинская.

Женщина рассказала, что собрала сумму с трудом. Брала кредиты и рассрочки, брала деньги в долг, продавала ценные вещи.

"Мужчину задержали, он признает свою причастность к совершению преступления. При этом давать какие-либо объяснения своим действиям отказался", - отметила Мария Трушинская.

Его действия квалифицированы по по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Он заключен под стражу.

Следователи полагают, что фактов противоправной деятельности мужчины может быть больше. Тех, кто пострадал от его действий, просят сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Гродненской области (0152) 72-40-40 и +375 33 621-15-35 (круглосуточно).-0-