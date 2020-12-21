Мошенник представился американским солдатом и выманил у борисовчанки более $20 тыс.

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в интернете представился борисовчанке американским солдатом и выманил у нее $20,5 тыс., сообщили БЕЛТА в МВД.

В конце ноября 33-летняя борисовчанка обратилась за помощью к милиционерам, заявив о мошенничестве. Со слов заявительницы, летом ей пришло сообщение в соцсети от пользователя с иностранным никнеймом. В переписке он представился американским солдатом, исполняющим сейчас интернациональный долг в Сирии.

Во время виртуального общения у белоруски возникла симпатия к иностранцу, и он этим воспользовался. В частности, собеседник попросил принять от курьера кейс с драгоценностями и документами на недвижимость в США и Великобритании. Сам же обещал приехать к возлюбленной позже. Посредник в переписке запросил крупную сумму за доставку посылки. У женщины денег не оказалось, поэтому она оформила два кредита в банке и часть валюты заняла у знакомых. За несколько траншей женщина перевела свыше $20 тыс. При этом ее не смутило, что предлагаемые реквизиты принадлежат банкам соседней страны. Женщина поняла, что ее обманывают, лишь после очередной просьбы выслать недостающую сумму.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, следователи возбудили уголовное дело. Личность подозреваемого устанавливается.-0-