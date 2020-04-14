СК ищет потерпевших от мошеннической продажи медицинских масок под видом респираторов

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства мошенничества, связанного с продажей медицинских масок, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.

"С 31 марта по 10 апреля этого года неустановленное лицо разместило в интернете объявление от имени ИП Рудницкая А.В. о продаже американских респираторов со специальным клапаном и защитой. Объявление дополняли фотографии респираторов, стоимость которых составляла Br15 за штуку. Оформив заказ на указанный товар, по факту граждане получали хлопковые медицинские маски. Таким образом, неизвестный завладел деньгами двух потерпевших на общую сумму более Br1,6 тыс.", - рассказали обстоятельства дела в СК.

Предварительно установлено, что индивидуальное предпринимательство было оформлено на 35-летнюю женщину, а фактически от ее имени по доверенности работал 40-летний супруг. В настоящий момент он задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. При осмотре места жительства мужчины было изъято более 600 хлопковых медицинских масок.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса по материалам УДФР по Минску и Минской области.

Есть основания полагать, что эпизодов противоправной деятельности мужчины может быть больше. Следователи обращаются ко всем, кто пострадал от его действий, с просьбой сообщить по телефонам: (8017) 389-55-55 или (8044) 500-31-11.-0-