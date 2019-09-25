Мошенник продавал щенков смешанных пород под видом чистокровных овчарок

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление СК по Гродненской области расследует уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, который обвиняется в продаже щенков смешанных пород под видом немецких овчарок. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По имеющимся данным, фигурант продавал щенков по цене $100-300 за одного. Следователи полагают, он был в курсе, что собаки не являются чистокровными овчарками.

"Обвиняемый, чтобы войти в доверие к покупателям, обещал возможность платы за щенков в рассрочку. Также мужчина пояснял, что при возникновении вопросов, можно вернуть щенков без оплаты. В каждом договоре как предмет сделки указывались "щенки собак", а порода не уточнялась", - рассказали в УСК.

Мужчина утверждал, что является заводчиком собак и не только продает их частным лицам, но и предоставляет силовым ведомствам. Продавец обещал передать документы о родословной щенков, но не делал этого.

Только на территории Гродненской области установлены 250 потерпевших. Все они перестали платить за щенков, когда заметили обман. Однако обвиняемый на основании заключенных договоров купли-продажи в 2014-2019 годах подавал судебные иски в отношении потерпевших в связи с неоплатой или неполной оплатой щенков.

Мужчина заключен под стражу. Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия.

В настоящее время в правоохранительные органы поступают заявления по аналогичным фактам от жителей Могилевской, Минской, Гомельской, Витебской областей. Следователи располагают сведениями о том, что потерпевшими также могут оказаться жители Брестской области.

Граждан, пострадавших от подобных действий, просят сообщить об этом по телефонам 8-0152-72-40-40 или 102.-0-