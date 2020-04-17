Мошенник уговаривал минчан продать свои квартиры и присваивал вырученные деньги

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с куплей-продажей недвижимости. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, 62-летний мужчина с апреля 2010 года по июнь 2018-го обманом завладел суммой более Br286 тыс.

Фото УСК по Минску

Для своих махинаций обвиняемый выбирал собственников квартир с задолженностью по оплате коммунальных услуг или тех, кто не приватизировал свою недвижимость. Также в числе потерпевших оказались люди, злоупотребляющие спиртными напитками и ведущие асоциальный образ жизни. Он убеждал их продать свое жилье в столице взамен на другое - меньшее по площади и находящееся в Минской области. Разница в деньгах должна была остаться у потерпевших.

Однако после соблюдения всех юридических формальностей граждане оставались и без денег, и без обещанного взамен хорошего жилья.

Например, в июле 2017 года обвиняемый убедил 64-летнего знакомого продать квартиру в Минске и купить жилье поменьше. Квартиру они продали, а взамен приобрели дом в Смолевичском районе, который стоил значительно дешевле. Далее обвиняемый оформил договор пожизненной ренты, согласно которому после смерти потерпевшего дом будет принадлежать ему.

В марте 2011 года мужчина предложил 54-летней знакомой помочь приватизировать находившуюся у нее в собственности двухкомнатную квартиру в столице, продать ее и купить жилье тоже в Минске, но меньшее по площади и более дешевое. Поскольку женщина хотела сменить место жительства, она сразу согласилась и, веря обвиняемому на слово, не глядя подписывала все предоставленные документы. Далее он отвез потерпевшую в дом в Логойском районе без каких-либо условий для проживания. К слову, этот же дом был ранее куплен для другой пострадавшей, которая уже там проживала.

Всего было обмануто восемь граждан. Во всех случаях обвиняемый распоряжался вырученными деньгами по своему усмотрению, передавая потерпевшим незначительные суммы для покупки продуктов питания.

В итоге мужчине предъявили обвинение по ч.4 ст.209 УК. Он заключен под стражу. Дело передано прокурору для направления в суд.-0-