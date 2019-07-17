Мошенник в Минске за несколько лет выманил у людей более Br300 тыс.

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Минска установили личность злоумышленника, который мошенническим путем завладел более Br300 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что официальную трудовую деятельность 42-летний мужчина завершил еще в 2009 году. Однако, чтобы не остаться без дела, уже с 2012 года стал заниматься мошенничеством. Он входил в доверие и под различными предлогами одалживал крупные суммы денег. Злоумышленник обещал всем заимодавцам вернуть деньги в короткие сроки, а многим были обещаны еще и проценты.

В 2015 году схему работы фигурант решил изменить и стал представляться крупным инвестором. Теперь денежные средства он выманивал под предлогом оплаты операционных расходов для перевода денег на его счета в иностранном банке ЮАР.

При попытке узнать у фигуранта, когда он сможет вернуть денежные средства, он сообщал, что процедура по переводу завершается и деньги вот-вот придут к нему на счет. Известно, что суммы денег, которые фигурант одалживал, составляли от $500 до $50 тыс. В настоящий момент оперативниками установлено около 10 пострадавших.

Несмотря на то, что сумма ущерба составляет Br300 тыс., злоумышленник дал обещание, что возвратит своим кредиторам денежные средства в размере, превышающем Br1,5 млн.

Материалы проверки переданы в Партизанский (Минска) РОСК. Действия фигуранта могут быть квалифицированы по части 4 статьи 209 (Мошенничество) УК Республики Беларусь. Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

Правоохранители проводят работу по установлению иных пострадавших от действий злоумышленника и просят обращаться по телефонам 8(029) 560-02-48 или 102.-0-