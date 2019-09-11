Мошенник выманил у могилевского предпринимателя 20 тыс. евро

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенник под видом представителя датской компании выманил у могилевского предпринимателя 20 тыс. евро. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Управление Следственного комитета по Могилевской области расследует уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении мошеннических действий на территории Беларуси. Дело возбуждено на основании материалов 11-го управления ГУБОПиК (по Могилевской области) МВД.

Мошенник говорил, что он представитель датской компании. "Под предлогом решения вопроса о привлечении не менее 20 млн евро инвестиций для реализации проекта в Могилеве, 6 августа он получил от директора частной организации 20 тыс. евро. Согласно материалам уголовного дела, мужчина заранее не намеревался выполнять принятые на себя обязательства", - рассказала Анастасия Лавринович.

По данным следствия, в августе 2018-го под предлогом решения вопросов об открытии виз и направлении на учебу в Европу трех граждан мошенник в несколько этапов получил от одного из них 5 тыс. евро. Деньгами распорядился по своему усмотрению.

Мужчина представлялся Максимом Маклаем. "Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.209 УК (мошенничество в крупном размере) и по ч.1 ст.14, ч.4 ст. 209 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Он заключен под стражу. Ранее мужчина был судим за аналогичные преступления", - проинформировала Анастасия Лавринович.

Фото УСК по Могилевской области

У следователей имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности может быть больше. В связи с этим пострадавших от действий обвиняемого просят сообщить об этом по телефону 8 (0222) 298-173.-0-