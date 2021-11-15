Мошенник выманил у пенсионерки из Волковыска около $54 тыс.

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волковысский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

По данным следствия, в июле этого года 62-летняя жительница Волковыска в интернете познакомилась с мужчиной. Между ними завязалась переписка, в ходе которой собеседник высказывал желание увидеться, хотел приехать в Беларусь. Однако, со слов мужчины, в аэропорту Киева он был задержан и чтобы в ближайшее время его отпустили, необходимо уплатить штраф. После чего с потерпевшей связались якобы представители фирмы, в которой работал ее возлюбленный. Коллеги задержанного указывали на необходимость скорейшей уплаты, что они также хотят ему помочь.

Когда женщина стала сомневаться в законности происходящего, она написала, что хочет посоветоваться с детьми, поскольку те не верят в существование человека, с которым она ведет переписку. На что сотрудники фирмы просили ничего им не сообщать, ссылались на необходимость быстрой уплаты, говорили, что сами заинтересованы в скорейшем освобождении сотрудника. Женщина верила в историю и для освобождения возлюбленного осуществляла международные переводы денежных средств на счета, указанные ей в сообщениях. В общей сложности доверчивая пенсионерка совершила не менее 9 подобных транзакций, перечислив без малого $54 тыс.

Дети потерпевшей предупреждали мать, просили не переводить каких-либо сумм, говорили, что, скорее всего, она общается с мошенниками, однако она им не поверила. При этом в милицию обратилась не сама потерпевшая, а ее сын, который не смог мириться с происходящим.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Следователем допрошена потерпевшая, изучена ее переписка в социальных сетях, проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.-0-