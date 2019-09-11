Мошенник выманил у жительницы Миор Br15 тыс.

11 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Жительница Миор стала жертвой мошенника: доверчивость обошлась девушке в Br15 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

В конце августа в милицию обратилась 29-летняя жительница Миор. Девушка сообщила правоохранителям, что одолжила знакомому крупную сумму денег, но мужчина пропал, а деньги так и не вернул. Как оказалось, 31-летний житель Ушачей, вышел на свою давнюю подругу в соцсетях, обновил знакомство, под предлогом тяжелой жизненной ситуации одолжил у нее денег, а затем еще и убедил оформить кредиты и рассрочки на дорогостоящие мобильные телефоны в магазинах и банках.

После того, как мужчина перестал выходить на связь, девушка обратилась в милицию. Правоохранители быстро установили причину: на тот момент злоумышленник находился в СИЗО Витебска в связи с совершением аналогичных преступлений. За очередное мошенничество в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК РБ.-0-