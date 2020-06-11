Мошенники через фальшивый сайт "Белпочты" пытаются похитить деньги и данные банковских карт

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" предупреждает об участившиеся случаях кибермошенничества при доставке товаров, купленных через интернет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

"Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фальшивого сайта "Белпочты", - отмечается в сообщении компании.

На популярных бесплатных интернет-площадках злоумышленники размещают объявления о продаже различных товаров. При проявлении покупателем интереса ему предлагается совершить покупку с использованием сервиса национального оператора почтовой связи. После уточнения личных данных, якобы необходимых для оформления доставки, покупателю дают ссылку на фишинговый сайт и предлагают оплатить товар банковской картой. При этом внешние атрибуты сайта могут полностью копировать дизайн портала РУП "Белпочта" и содержать доменное имя, схожее с оригинальным (в частности, bel-post.by).

В итоге покупатель может потерять не только выплаченную за товар сумму, но и все деньги на карте.

"Белпочта" призывает перед вводом данных своей банковской карты в какую-либо форму внимательно проверять правильность доменного имени компании - belpost.by.-0-