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Мошенники через соцсети выманили у двух жительниц Гродно реквизиты банковских карт

Происшествия 25.12.2018 | 17:54
Фото из архива
Фото из архива

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/ Две жительницы Гродно в один день стали жертвами мошенников. Те под видом знакомых через соцсети выманили у женщин реквизиты банковских карт. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

С одной из пострадавших, 29-летней женщиной, через соцсеть связалась якобы знакомая. Она попросила сообщить ей реквизиты банковской карты, так как свою потеряла и хотела бы использовать чужую для обналичивания денег. "Не удостоверившись в реальности указанной просьбы, женщина отправила фотографии карты. В результате неизвестный получил доступ к ее карт-счету и произвел платежи на сумму более Br1,2 тыс.", - рассказали в СК.

В тот же день жертвой такого же преступления стала еще одна 29-летняя жительница Гродно. "Она также через переписку в соцсети предоставила реквизиты своей банковской карты неизвестному лицу, выдававшему себя за ее знакомую, что привело к списанию с ее карт-счета более Br1,1 тыс.", - отметили в Следственном комитете.

Для того, чтобы избежать подобных инцидентов, следователи советуют не использовать одинаковые логины и пароли (либо слишком простые пароли) на различных сайтах. При этом необходимо обращать внимание на внешний вид ресурсов - не исключено использование поддельных копий. Следует остерегаться неожиданных или необычных электронных сообщений, от неизвестных отправителей. Специалисты рекомендуют не открывать вложения и не переходить по ссылкам в таких сообщениях. В СК призывают также с осторожностью относиться к письмам, в которых запрашиваются данные счетов, и перепроверять сообщения от знакомых, просящих предоставить финансовые реквизиты. Пострадавшим от противоправных деяний необходимо незамедлительно обращаться к правоохранителям.-0-

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Теги
банковские карты, Гродно, мошенничество, Следственный комитет
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