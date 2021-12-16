Мошенники два года оформляли кредиты в банках, ущерб около Br2 млн

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УБЭП КМ УВД Миноблисполкома пресекли деятельность группы лиц, которая незаконным путем оформляла кредиты. За два года мошенники завладели кредитными средствами в размере около Br2 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Весной этого года сотрудники УБЭП КМ УВД Миноблисполкома задержали бывшего работника коммерческого банка. Затем правоохранители вышли на еще одну группировку - трех представителей частных субъектов хозяйствования, которым этот бывший работник банка оказывал помощь в незаконном получении кредитных денежных средств в различных банках.

"С руководителем одной из фирм столицы молодой человек познакомился еще во время работы в банке. Он предложил бизнесмену свои услуги по подготовке документов, необходимых для получения кредитов. Так как на собственную организацию владелец не хотел брать кредиты, то вместе с "помощником" они нашли простой выход из ситуации: приобрели две фирмы, которые были зарегистрированы несколько лет назад и осуществляли деятельность в сфере строительства. На роль руководителей данных фирм были "назначены" друг владельца и предложенный бывшим сотрудником банка гражданин, который согласился на это за определенное денежное вознаграждение", - рассказали в УВД.

Бывший сотрудник банка знал все тонкости по необходимым условиям одобрения заявки на получение кредита: организация должна осуществлять хозяйственную деятельность на протяжении как минимум двух лет и финансовые показатели (выручка, оборотные средства) должны быть высокими. Он изготовил подложные документы в отношении так называемых учредителей и руководителей фирм, а также документы, содержащие недостоверные сведения о финансовом положении и выручке коммерческих структур, которые были представлены в банки и поспособствовали в последующем получению кредитных средств.

Часть полученных средств они потратили на собственные нужды, а другую - на развитие своего бизнеса. Изначально "кредитополучатели" старались погашать начисляемые проценты, но когда дело дошло до погашения основного долга по кредитам, то таких денег у них не оказалось.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).-0-