Мошенники обманули предприятие на Br70 тыс., взломав электронную почту

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сотрудники предприятия перечислили мошенникам свыше Br70 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

"Интернет-злоумышленники смогли взломать электронную почту организации и проанализировать содержание. Получив нужные сведения, они выслали туда письма с информацией об изменении банковских реквизитов для оплаты отгруженной ранее продукции. Внешне адрес электронной почты был максимально схож с адресом поставщика. Сотрудники предприятия не обратили внимания на минимальные отличия, полагая, что действительно реквизиты поменялись, добросовестно отправили туда внушительную сумму - более Br70 тыс.", - рассказали правоохранители.

Поставщик продукции на самом деле никаких реквизитов не менял, а деньги оказались в руках злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

Милиция советует ответственным за оплату лицам при получении писем лично связываться с партнерами для обсуждения деталей каких-либо изменений.-0-