Мошенники оформили на минчанина кредит на сумму Br5 тыс.

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В милицию Ленинского РУВД Минска обратился 31-летний минчанин - неизвестные оформили на него кредит на сумму Br5 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"21 июля текущего года на мессенджер потерпевшего поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что с его банковской платежной карты осуществляются несанкционированные платежные операции. В ходе дальнейшего разговора лжесотрудник банка попросил мужчину установить на мобильный телефон приложение удаленного доступа. Спустя какое-то время потерпевшему позвонили со скрытого номера и представились сотрудником милиции. Звонивший попросил не реагировать на приходящие сообщения с кодами, но в личном кабинете банка проверять, не списались ли деньги с карты. Тем самым через установленное приложение удаленного доступа мошенники получили личные данные владельца карт-счета, а после оформили на него кредит и перевели деньги на карту другого лица", - рассказали в ведомстве.

В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

Правоохранители напоминают, что сотрудники банковских учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию и не просят установить сторонних приложений, а номер банковской платежной карты им всегда известен. "Ни при каких обстоятельствах никому и никогда не сообщайте информацию о себе или своей банковской платежной карте. Запомните, банк никогда не станет звонить своим клиентам посредством интернет-мессенджеров", - отметили в ГУВД.-0-