Мошенники от имени российской компании завладели продукцией щучинского завода на $150 тыс.

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Щучинского РОВД совместно с российскими коллегами установили граждан, которые от имени российской энергетической компании завладели продукцией щучинского завода на сумму $150 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Щучинское предприятие получило заказ с территории Российской Федерации на производство и поставку медного кабеля на сумму $150 тыс. Заказчиком якобы выступила известная российская энергетическая компания. Продукцию произвели и отгрузили в срок. Доставкой, которая также заказывалась с территории страны-соседки, занимались белорусские перевозчики.

По условиям договора была предусмотрена отсрочка платежа на месяц. Когда по истечении срока деньги так и не поступили, белорусский производитель обратился в российскую компанию. Тогда и выяснилось, что щучинский завод пострадал от мошенников, ведь реальная энергетическая компания никаких договоров с предприятием не заключала и продукцию не получала.

В деле стали разбираться сотрудники милиции. Совместно с российскими коллегами удалось изобличить преступную схему. "Продукцию в Белгородской области принял мужчина с поддельными паспортом и печатями энергетической компании. Вскоре были задержаны трое граждан России. У одного из них оказались те самые поддельные печать и паспорт, использовавшиеся при получении белорусской продукции", - рассказали в милиции.

Выяснилось, что подобную схему они проворачивали не единожды. Среди потерпевших - несколько российских фирм. Сейчас действиям граждан дается правовая оценка.

Милиция напоминает: чтобы не стать жертвами подобного рода мошенников, организациям необходимо тщательнее проверять заказчиков. Иногда достаточно одного звонка с уточнениями в отдел закупок заказчика. Злоумышленники могут создавать адреса электронной почты или даже фиктивные фирмы, названия которых созвучны с именитыми брендами, либо использовать поддельные документы.-0-