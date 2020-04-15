Мошенники под видом энергетиков предлагают платные услуги в Минске

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскэнерго" обращает внимание на случаи обмана жителей столицы - мошенники, представляясь работниками энергоснабжающей организации, навязывают гражданам свои платные услуги. Об этом сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей "Минскэнерго".

Так, в марте по ул.Одинцова в Минске, представившись работником энергосбыта, аферист проник в многоквартирный дом под предлогом проверки работы счетчиков. После осмотра одного из них сказал хозяйке квартиры, что нужно заменить автоматический выключатель, и предложил решить проблему за Br45.

Чтобы не попасть в подобные ситуации, в "Минскэнерго" призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на такие уловки. В первую очередь необходимо требовать у представляющихся сотрудниками энергоснабжающей организации подтверждающие документы. При их отсутствии не допускать для осмотра приборов учета.

Все без исключения сотрудники филиала "Энергосбыт" "Минскэнерго", посещая потребителей электрической энергии, в обязательном порядке работают в спецодежде с логотипом "Минскэнерго" и имеют при себе удостоверение сотрудника. Документ должен содержать следующую информацию: номер, ФИО, структурное подразделение, в котором работает сотрудник, должность, срок действия удостоверения, фотографию. Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью и подписывается руководителем филиала.

При этом сотрудники Энергосбыта "Минскэнерго" не выполняют работы по замене коммутационных аппаратов этажного электрощитка и не предлагают заключить договор на оказание услуг на месте.

В жилых домах, квартирах выполняется только контрольный съем показаний электросчетчиков, работы по замене и поверке приборов учета электроэнергии. А плановая замена приборов учета согласно программе модернизации средств учета электрической энергии до 2023 года проводится на безвозмездной основе.-0-