16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники под видом начальства выманивали деньги у сотрудников магазинов, злоумышленников задержали в Минске. Такую информацию разместила в своем Тelegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники двух гомельских магазинов попались на уловки злоумышленников еще в сентябре. "Сначала заведующая точкой по продаже косметики перевела неизвестным Br600, а затем счет их банковской карты на Br1250 пополнили реализаторы одежды, посуды и декора для дома. Тогда по этим фактам следователи возбудили уголовные дела", - сообщила Ольга Чемоданова.

В обоих случаях использовалась одна схема. "Звонившие представлялись директорами торговых сетей, которым принадлежали магазины. Они требовали у персонала перевести деньги на покупку рекламного оборудования. Когда же работники задавали уточняющие вопросы, то просто бросали трубку", - рассказала Ольга Чемоданова.

Сыщики Гомельского региона провели масштабную работу и установили личности подозреваемых. Однако к тому моменту они уехали из Беларуси. Выйти на предполагаемых аферистов удалось уже 11 декабря, когда мужчины 1986 и 1989 годов рождения приехали на авто в Минск. Задерживали их во время заселения на съемную квартиру.

Сейчас правоохранительными органами устанавливаются иные эпизоды противоправной̆ деятельности подозреваемых, в частности они могут быть причастны к аналогичным преступным схемам в Минске и Орше.-0-