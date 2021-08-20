Мошенники под видом спецоперации выманили у оршанца Br17,6 тыс.

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под видом "спецоперации МВД" мошенники выманили у оршанца Br17,6 тыс. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА."Злоумышленники продолжают активно использовать преступную схему похищения денег, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты просят оказать содействие в спецоперации по поимке банковских работников, которые якобы оформляют кредиты, используя данные клиентов. На днях в ловушку попался 57-летний житель Орши. Позвонившая женщина сообщила о попытке оформить на его имя кредит и предложила совместно поймать преступника: для этого от жертвы требовалось открыть кредитную линию в банке и перевести средства на указанный ею счет. При этом собеседница подчеркнула, что сам разговор и все действия необходимо держать в тайне от членов семьи и знакомых, поскольку это "спецоперация МВД". Мужчина поверил и начал следовать инструкциям: оформил два кредита на общую сумму Br17,6 тыс. и перевел деньги. После этого абонент перестала выходить на связь", - рассказали в МВД.Следователями возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации, совершенного в крупном размере."С начала этого года на территории Беларуси фиксируется значительный рост (в 4,5 раза) хищений имущества в особо крупных и крупных размерах путем модификации компьютерной информации. Всего же совершено более 10 тыс. киберпреступлений, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате похищено свыше Br400 тыс.", - добавили правоохранители.-0-