Мошенники под видом спецоперации выманили у жительницы Березовского района около Br8 тыс.

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Березовского района лишилась около Br8 тыс., поддавшись на уговоры мошенников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области.

В конце июня 54-летней жительнице Березовского района в Viber позвонила девушка, которая представилась работницей банка. Она уточнила у женщины, не теряла ли та паспорт, и добавила, что на ее имя поступают заявки на оформление кредитов. Собеседница это опровергла.

"В разговоре девушка сообщила, что для проверки информации с ней свяжутся сотрудники Следственного комитета. Вскоре потерпевшей позвонил мужчина, который представился следователем по борьбе с финансово-экономическими преступлениями. Он предложил женщине поучаствовать в специальной операции по поимке мошенников и рассказал, что к хищению денег могут быть причастны сотрудники банка. Женщина согласилась помочь. Через некоторое время с потерпевшей вновь связалась девушка и сообщила, что ей необходимо оформить кредиты в определенных банках", - рассказали подробности преступной схемы в областном УСК.

Жительница района оформила на себя два кредита. В одном из банков ей выдали кредитную карту, фотографии которой она отправила лжесотруднице банка. А наличные деньги потерпевшая перевела на расчетный счет, который ей указала мошенница.

Клиентка не выплачивала кредиты, наивно полагая, что они будут аннулированы. В июле ей стали приходить смс-сообщения о необходимости погашения задолженности. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

Березовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) УК.-0-