Мошенники подделали электронную почту и похитили у организации из Ошмян более 40 тыс. евро

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мошенники подделали электронную почту и выманили у организации из Ошмян более 40 тыс. евро. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

В последнее время в Гродненской области участились случаи мошенничества с использованием поддельных электронных почтовых ящиков. Чаще всего это происходит по схожей схеме. Мошенники взламывают почту предприятия и внимательно изучают деловую переписку с поставщиками. Далее создается электронный почтовый ящик, адрес которого отличается от адреса ящика поставщика лишь одним символом, - сотрудники предприятия визуально воспринимают его как подлинный. С этого почтового ящика от имени поставщика с представителем предприятия ведется переписка, в которой предоставляются сведения о новом подконтрольном ему банковском счете, на который идет оплата поставленного товара, рассказала Инна Позняк. Понятно, что после перечисления деньги исчезают.

Таким образом от действий мошенников пострадала одна из организаций Ошмянского района. Неизвестный создал поддельную электронную почту, адрес которой незначительно отличался от реального. Сомнений в подлинности партнера у компании не возникло. "Было составлено платежное поручение для предоплаты приобретенного товара и в феврале 2020 года перечислено более 40 тыс. евро. Для подтверждения платежа представитель организации связалась с иностранной фирмой и узнала, что подобный платеж им не поступал и высланные в адрес плательщика реквизиты счета им не принадлежат", - рассказала Инна Позняк. Ошмянский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч.2 ст.349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности).

Похожая ситуация произошла в феврале в Лидском районе. Представители белорусской фирмы вели переписку с иностранной организацией-партнером по срокам и условиям поставки продукции. Когда обе организации договорились, лидская компания направила проект контракта, который партнеры подписали на следующий день. Затем якобы от их имени пришло сообщение об изменении реквизитов банковского счета. Белорусское предприятие по новым реквизитам перечислило $12,5 тыс. Выяснилось, что переписку с белорусской стороной вели с другой электронной почты, адрес которой отличается от реальной на одну букву. Лидский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Сейчас расследование уголовных дел продолжается. Устанавливаются в том числе принадлежность IP-адресов доступов, а также лица, использующие банковские счета, на которые предприятиями были переведены деньги.

Зачастую излишняя доверчивость и неосмотрительность самих сотрудников предприятий-плательщиков способствует совершению подобных преступлений. При этом в первую очередь речь идет о халатном отношении к обеспечению сохранности конфиденциальной информации (логинов и паролей) и безопасному использованию интернета. Неприятностей можно было бы избежать, например, при проверке информации о платежных реквизитах с помощью других каналов связи - мессенджеров, телефонного звонка.-0-