Мошенники похитили с банковских карт жительницы Пружан более Br17 тыс.

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мошенники похитили с двух банковских карт жительницы Пружан более Br17 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

На мессенджер 58-летней жительницы райцентра позвонили с незнакомого номера. Звонок был с логотипом банка, клиентом которого она является. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета кто-то якобы пытается списать Br100. Мужчина разъяснил, что для блокировки карты женщине нужно посетить банк и написать заявление. При этом он сказал, что все можно сделать гораздо быстрее, и для отмены несанкционированного перевода достаточно предоставить реквизиты банковской карты, причем ПИН-код называть не нужно. В конце разговора лжесотрудник банка поинтересовался другими счетами клиентки. Женщина рассказала о карточке другого банка. Спустя время ситуация со звонком повторилась, но уже с другого номера. В итоге с одной карты потерпевшей пропало Br11,1 тыс., с другой более Br6 тыс.

Всего в декабре за одни сутки с банковских счетов жителей Брестской области мошенники похитили более Br34,2 тыс. По всем фактам возбуждены уголовные дела за хищения путем использования компьютерной техники.

Чтобы не стать жертвой мошенников, правоохранители рекомендуют владельцам банковских карт следовать нескольким главным рекомендациям. Ни в коем случае нельзя сообщать конфиденциальные данные карты третьим лицам (срок действия, CVV-код, ПИН-код). Для контроля за счетом стоит подключить услугу СМС-уведомлений. ПИН-код нужно хранить отдельно от карточки, а в момент его ввода в банкомате стараться прикрывать рукой клавиатуру. Необходимо немедленно блокировать карту в случае утраты, кражи или удержании ее банкоматом, а также при утере телефона с привязанным номером.-0-