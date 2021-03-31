Мошенники похитили с банковской карты брестчанки более Br8 тыс.

31 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мошенники похитили с банковской карточки жительницы Бреста более Br8 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

В Брестской области за последнюю неделю возбуждено 24 уголовных дела за хищение денег с банковских счетов. Сумма причиненного жителям региона ущерба составила более Br25 тыс. В частности, на уловку мошенников попалась брестчанка. В мессенджере ей позвонил якобы сотрудник банка, назвал некоторые персональные данные женщины. По словам собеседника, ее аккаунт интернет-банкинга кто-то пытался взломать. Для защиты личного кабинета он убедил держательницу карточки сказать логин и пароль для входа в приложение.

"Затем лжесотрудник пояснил, что банк проведет операцию по защите личного кабинета и изменит пароль, который позже ей сообщат. Попытка авторизации с новым паролем для потерпевшей не увенчалась успехом. Когда брестчанка позвонила в банк по официальному номеру, оказалось, что деньги с ее карты пропали", - рассказали подробности в УВД.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту хищения более Br8 тыс.

Правоохранители напоминают, что сотрудники банка никогда по телефону не уточняют у клиентов конфиденциальную информацию, и номер платежной карты им известен. Особо подчеркивается, что представители банка не станут звонить в мессенджере.-0-