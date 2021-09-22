Мошенники похитили с банковской карты минчанина более Br2,3 тыс.

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники похитили с банковской карты мужчины более Br2,3 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.

В Ленинское РУВД Минска обратился 35-летний житель столицы и сообщил, что с его банковской платежной карты неизвестные похитили деньги. Минчанин пояснил, что ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчине сообщили, что неизвестные, используя его анкетные данные, пытаются оформить на него банковскую кредитную карту. Чтобы обезопасить себя от мошенников, потерпевшего попросили продиктовать коды из СМС-сообщений, которые ему были отправлены. Мужчина выполнил все условия, после чего ему пришли сообщения о списании денег с карты.

В настоящее время сотрудники милиции проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации.

В связи с этим случаем милиция напомнила, что сотрудники службы безопасности банка или представители других учреждений никогда не звонят через мессенджеры. Не нужно отвечать на звонки с неизвестных номеров иностранных операторов, а также сообщать кому-либо коды, которые приходят в СМС от банка.-0-