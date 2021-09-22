22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники похитили с банковской карты минчанина более Br2,3 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Ленинское РУВД Минска обратился 35-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковской платежной карты неизвестные похитили деньги.

"Минчанин пояснил, что ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчине сообщили, что неизвестные, используя его анкетные данные, пытаются оформить на него банковскую кредитную карту. Для того чтобы обезопасить себя от мошенников, потерпевшего попросили продиктовать коды из смс-сообщений, которые ему были отправлены. Мужчина выполнил все условия. После чего ему пришли сообщения о списании денег с карты. Сумма ущерба составила более Br2,3 тыс.", - рассказали в ГУВД.

В настоящее время сотрудники милиции проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации.

Милиция напоминает: сотрудники службы безопасности банка или представители других учреждений никогда не звонят через мессенджеры. "Не отвечайте на звонки с неизвестных номеров иностранных операторов. Не сообщайте никому коды, которые приходят в СМС от банка. Прислушивайтесь к советам тех, кто уже пострадал от преступных посягательств. Помните, что только от вашей внимательности зависит сохранность вашего имущества", - отметили правоохранители.-0-