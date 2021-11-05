Мошенники похитили с карт-счетов двух минчанок более Br27 тыс.

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники похитили с карт-счетов двух минчанок свыше Br27 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Первомайское РУВД Минска поступили заявления от двух минчанок (матери и дочери) о том, что с их банковских карт списаны денежные средства.

"Как пояснила одна из потерпевших, ей поступил телефонный звонок на один из мессенджеров. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что с банковской карты девушки происходит незаконное списание денежных средств. Минчанка сообщила звонившему данные банковской карты. Через несколько дней девушке снова поступил звонок от неизвестного, который представился уже сотрудником правоохранительных органов и убедил оформить кредиты в нескольких банках столицы, а также назвать контактные данные близких родственников. Минчанка оформила кредиты и сообщила контактные данные своей матери", - рассказали правоохранители.-0-