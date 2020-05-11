Мошенники похитили с карточки витебчанина Br97 тыс.

11 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Мошенники украли с банковской карты витебчанина Br97 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Жертвой преступления стал директор одного из коммерческих предприятий. Мошенники уже располагали некоторыми данными банковской карты: злоумышленникам были известны ее срок действия, имя и фамилия владельца. Также они знали, что на счету есть крупная сумма. Как бывает зачастую в таких случаях, номер телефона, с которого звонили аферисты, отличался лишь на одну цифру от указанного на карточке для клиентов банка.

Первый звонок мужчине поступил утром 3 мая, около 10.00. Обеспокоенным голосом якобы сотрудник банка обратился к потерпевшему по имени и сообщил, что в этот момент с его счета хакеры пока безуспешно пытаются похитить Br3 тыс. Чтобы блокировать их атаку, необходим код с обратной стороны карты. Других данных мошенники не просили. Витебчанин понимал некую странность ситуации, однако обращение по имени и тот факт, что неизвестные не просили никаких других данных несколько притупили его бдительность. Код мужчина назвал. Это открыло доступ мошенникам к его депозиту, с которого они начали переводить деньги на свои счета. Несколько часов, которые потребовались для этих операций, они периодически звонили "клиенту" и уверяли, что служба безопасности банка ликвидирует последствия хакерской атаки. Вскоре мужчина почувствовал неладное и все же заблокировал карту, однако за это время с его счета злоумышленники уже сняли Br97 тыс., часть этих денег была в валюте.

"Это самое крупное хищение с карты, зафиксированное в Витебской области с начала распространения подобных преступлений", - подчеркнул Виталий Сапроненко.

УВД Витебского облисполкома еще раз напоминает о необходимости проявлять повышенную бдительность в случае звонков от неизвестных лиц, в том числе представляющихся работниками банков, которые под различными предлогами просят назвать данные карты. Любое подобное обращение следует рассматривать как потенциальную угрозу.-0-